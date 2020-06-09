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    Harvard Üniversitesi'nin araştırması: Kovid-19 salgını 2019 yazında başlamış olabilir

    © REUTERS / Aly Song
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    ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'in Vuhan kentinde 2019 yazında başlamış olabileceğini ortaya koydu.

    Harvard Tıp Fakültesi'nde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Vuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

    Araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında, Vuhan kentindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Kovid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

    'Ekim ayında bir şeyler oluyordu'

    Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı Prof. John Bronwnstein, "Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Vuhan'da yeni koronavirüs salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı" ifadesini kullandı.

    Araştırma ekibinin başkanlığını yapan Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettiklerinde, 2019 yazı sonunda Vuhan'daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini, Çin'e özel internet arama motorunda, aynı dönem yapılan tıbbi sorgulamaların da daha sonra Kovid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü saptadıklarını belirtti.

    'Uzaydan çekilen fotoğraflar bir kriz olduğunu gösteriyor'

    Dünyayı dolaşan özel uydular tarafından çekilmiş yaklaşık 350 fotoğraf üzerinde karşılaştırma yapan araştırma ekibi, uzaydan çekilen fotoğrafların Vuhan'da bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

    Araştırmada, Ekim 2018'de Vuhan'ın Tianyou Hastanesi otoparkında 171 araç tespit edilirken, aynı otoparkta bir yıl sonra yüzde 67'lik artışla 285 aracın bulunduğu gözlemlendi.

    Vuhan'daki diğer hastanelerde de 2019 yılının ekim ayında tespit edilen araç sayısında 2018'e göre yüzde 90'a varan artış olduğu belirtilirken, Tongji Tıp Üniversitesi'nde ise araç trafiğindeki ani artışın daha erken bir tarihte, eylül ayının ortalarında gerçekleştiği tespit edildi.

    'İnternet aramalarıyla örtüşüyor'

    Brownstein, Vuhan'daki hastane trafik datalarının, o bölgede internette yapılan aramalar ile örtüştüğünü belirtti.

    Araştırma ekibinin başkanı, Çin'e özel arama motorunda, aynı dönemde en sık yapılan aramaların 'öksürük' ve 'ishal' kelimeleri olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

    Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 400 binden fazla can alan Kovid-19 salgını başlangıcı olarak Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne 31 Aralık 2019 tarihini vermişti.

     

    Etiketler:
    Vuhan, Çin, Koronavirüs, Harvard Üniversitesi, Harvard
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