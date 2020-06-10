Avusturyalı arkeologlar antik olayların kronolojisini sorguladı

Avusturya Bilimler Akademisi’nden bilimcilerin Antik Yunanistan tarihindeki bazı olayların önceden kabul edilen tarihlerden 50 ve hatta 150 yıl önce gerçekleştiklerine kanaat getirdikleri öğrenildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Avusturya Bilimler Akademisi’nden arkeologlar, Antik Yunanistan tarihindeki bazı olayların önceden kabul edilen tarihlerden 50 ve hatta 150 yıl önce gerçekleştikleri sonucuna vardı.

Geleneksel radyokarbon tarihleme yöntemi kullanıldı

Habere göre arkeologlardan oluşan ekip, kemikler, ahşap ve bitki lifleri için daha doğru bir tarihlendirme sistemi geliştirdi. Uzmanlar, organik malzemelerde radyoaktif karbon-14 izotopunun içeriğine dayanarak, bir nesnenin yaşı ile ilgili sonuca varılmasını mümkün kılan geleneksel radyokarbon tarihleme yöntemini kullandı.

Henüz 50 bin yaşına gelmemiş olan objelerin tarihlemesinde çalışan bu sistem, antik olayların zaman çerçevelerinin saptanmasını sağladı.

Elde edilen sonuçlar yaşları bilinen objelerin parametreleriyle karşılaştırılarak analiz netleştirildi

Karbon-14 izotop miktarının iklim koşullarına bağlı olması, Avusturyalı uzmanların dikkatini çekti, bunun üzerine araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları diğer kaynaklardan yaşları zaten bilinen objelerin parametreleriyle karşılaştırarak analiz prosedürünü netleştirdi.

Netleştirilen yöntemi Yunanistan’daki Sindos arkeolojik alanında bulunan nesnelere uygulayan araştırmacılar, tarihlemesi kesin olan bir seramiği analiz etti ve Antik Yunanistan kronolojisini yeniden gözden geçirdi. Sonuçta çeşitli icatlar ve edebi eserler de dahil olmak üzere birçok önemli olayın 50-150 yıl önce meydana gelmiş olabileceği anlaşıldı.

‘Tarihi olaylar ile ilgili zaman çerçeveleri çıkarımları daha doğru hale geldi’

Araştırma ekibinde yer alan arkeolog Stefanos Gimatzidis, “Neticede radyokarbon analiz yöntemi ile yapılan çıkarımlar o döneme ait olaylar için daha doğru hale geldi” dedi ve ekledi:

“Yunanistan ve İtalya'daki yazının M.Ö. 9. yüzyılda her yerde yayılmaya başladığı ve önceden inanıldığından daha uzun sürdüğü iddia edilebilir.”