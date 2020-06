Bilim insanları yağmurun neden kelebekleri öldürmediğini ortaya koydu

Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları, kelebeklerin büyük yağmur damlaları ile nasıl etkileşime girdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

Kelebeklerin yağmura tepki süreci, saniyede yaklaşık bin kare hızında çekim yapan kameraya kaydedildi.

Kelebek kanatlarının özel yapıya sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Damla, saniyede yaklaşık 10 metre hızla düştüğünde kanadın hidrofobik kaplamasıyla reaksiyona giriyor ve dağılıyor. Kanadın pürüzlü yüzeyi de kelebekleri yara almaya karşı koruyor.