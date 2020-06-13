'Semptomsuz' diye tabir edilen koronavirüs pozitif kişilerin örtük semptomları

George Mason Üniversitesi’nden biyoloji doktoru Ança Baranova, ‘semptomsuz taşıyıcı’ diye tabir edilen koronavirüs pozitif kişilerin akciğer ve böbreklerinde belirli tahribatlar oluştuğunu gözlemlediklerini söyledi. Baranova bu sebeple bu kişiler hakkında başka bir tanım kullanılmasının daha uygun olacağı kanısında.

ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan George Mason Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan biyoloji doktoru Baranova, Sputnik’e demecinde, “Semptomtuz hastalar genelde gençler oluyor ve doktora görünmeyebiliyor. Ancak pankreas değerleri kontrol edilip tomografi çekildiğinde bu kişilerde akciğer tahribatı olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Baranova, akciğerlerdeki tahribatın belirlenmesi için tomografi çekilmesi yerine akciğerlerin hacminin de ölçülebileceği, bunun da tanı koymaya yardımcı olabileceğini kaydetti: “Akciğerler küçülmeye başlamışsa karşımızda bir koronavirüs vakası olması muhtemeldir.”

Biyoloji doktoruna göre koronavirüs pozitif kişilerin ve doktorların hemen fark edemeyeceği semptomlardan bir diğeriyse böbrek fonksiyonlarının zayıflamış olması.

Baranova, böbreklerin toksik maddeleri filtreleyip filtrelemediğini anlamak için kan testi yaptırmanın tanı konulmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Ayrıca Baranova bilimsel makalelere atıfla, bebek bekleyen ve dıştan bakılınca herhangi bir semptom göstermeyen kadınların doğumlarından sonra, plasentanın hastalıktan etkilendiğinin fark edildiğini söyledi.

“Plasenta bebeği korumuş olabilir, ancak doğumdan sonra incelenen plasentanın durumu gösteriyor ki bu kişilerin bedeni virüsten etkilenmiş ve virüs onlarda belli bir tahribata sebep olmuş” diyen Baranova, “O nedenle bu kişilere semptomsuz denilemez. Bu kişileri fark edilmemiş semptomları olan kişiler olarak tabir edebiliriz” önerisinde bulundu.