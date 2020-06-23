İsrail'de bulunan kemirgen kalıntıları Buzul Çağı’ndaki insan göçü teorisini sorgulattı

İsrail Eski Eserler İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, ülkede bulunan kemirgenlere ait kemik parçalarının Buzul Çağı iklim koşullarının insanların Afrika kıtasını terk etmesini engellediğine dair mevcut teori ile ilgili şüphelere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, “Küçük bir kemirgen insan evrimi ile ilgili görüşümüzü değiştirdi. Carmel Dağı'nda bir mağarada bulunan yaklaşık 200 bin yıllık fosiller, Buzul Çağı’nda Afrika'dan insan göçünün gerçekleştiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Prehistoric modern humans first left #Africa to migrate north during the Ice Age and were able to adapt to the cold climate persisting in #Israel and the Middle East back then, research by #Israel Antiquities Authority and at the @UofHaifa has shown.https://t.co/Nf9z2qrIz5 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 22, 2020

'Buluş Buzul Çağı'nda Afrika'dan Ortadoğu'ya göçün gerçekleştiğini ortaya koydu'

Açıklamada ayrıca ‘Buzul Çağı’nın soğuk hava ve kuruluğunun kıtalar arasında insan göçünü engellediği yönündeki popüler teoriye rağmen yeni ve şaşırtıcı bir araştırmanın, böylesine ağır iklim koşullarında dahi Afrika'dan Ortadoğu'ya göçün gerçekleştiğini ortaya koyduğu’ vurgulandı.

İsrail’deki Hayfa Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmaya göre, bazıları günümüzde de İran’ın kuzeybatısındaki ve Kafkasya'daki dağlarda hala yaşayan birkaç kemirgen türünün kalıntıları, yaklaşık 200 bin yaşında olan bir kişiye ait çenenin bir parçası ile aynı kültürel katmanda bulundu. Bu parçanın günümüzde bilinen Afrika'nın dışındaki insana ait en eski kalıntı olduğu ifade edildi.