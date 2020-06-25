Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi.

NTV’nin aktardığına göre, Güneş'i gözlemleyen NASA misyonu Solar Dynamics Observatory (SDO), 10 yıl boyunca topladığı 425 milyon görseli bir araya getirip yüksek çözünürlüklü video olarak kamuoyu ile paylaştı.

NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada 10 yıl boyunca Güneş'ten toplanan verilerin 20 milyon gigabayt olduğu belirtildi.

SDO'dan verilen bilgiye göre, videodaki her 0.75 saniyede bir Güneş'in görüntüsü yer alıyor.