Sars-Cov-2 virüsü, enfekte ettiği hücrelerden spagetti benzeri kollar çıkarıp hücreden hücreye geçiyor

Araştırmacılar, Kovid-19’un ardındaki Sars-Cov-2 virüsünün enfekte olmuş hücrelerde spagetti gibi kollar çıkmasına yol açtığını gördü. Deniz canlılarının dokunaçlarına benzeyen ender bu yapıların, virüsün birkaç hücreye birden aynı anda saldırmasına yardım ettiği belirtildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre California San Francisco Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yeni koronavirüsün hücrelere ne yaptığını gösteren yakın çekim yeni görüntüler yayınladı.

Sars-Cov-2 ile enfekte olmuş hücrelerden çıkıp uzayan ve spagettiyi andıran dokunaçların görüldüğü bu görüntülerin, çok güçlü bir elektron mikroskobu yardımıyla elde edildiği belirtiliyor.

New pictures of what coronavirus does to your cells: creating sinister spaghetti-like tentacles that allow it to infect many more cells at once https://t.co/CWMP4vjmyv — Hannah Kuchler (@hannahkuchler) June 26, 2020

Araştırma projesinin başındaki Profesör Nevan Krogan elde ettikleri görüntüleri, “Diğer hücrelere batıp delik açan ince, uzun kollar gördük; virüs bu kanalların içinden hücreden hücreye geçiyor” diye açıklıyor.

Krogan’a göre spagettiye benzeyen bu kollar, virüsün yayılımını hızlandırıyor.

Financial Times’ın aktardığına göre virüslerin çoğu, enfekte olan hücrelerden bu tip dokunaçlar çıkmasına neden olmuyor. Çiçek virüsü gibi hücrelerden dokunaçlar uzamasına neden olan virüsler bile, Sars-Cov-2 virüsünün sebep olduğu kadar çok kol uzamasına yol açmıyor.

Araştırmacıların, virüsün hücrelere ne yaptığını ortaya çıkaran bu buluşu, kanser tedavisi için geliştirilen birtakım ilaçların Kovid-19 tedavisinde de kullanılabilme olasılığını gündeme getirmiş durumda.