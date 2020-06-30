Pandemi oluşturma potansiyeli olan yeni bir domuz gribi türü keşfedildi

Çinli araştırmacılar, ülkede pandemi oluşturma potansiyeline sahip ve 'G4' adını verdikleri yeni bir domuz gribi türü keşfetti. Bununla birlikte Çin'deki domuz eti endüstrisi işçilerinin yüzde 10'unun halihazırda 'G4'le enfekte olduğu belirtiliyor.

ABD'de çıkan bilim dergisi PNAS'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, Çinli bilim insanları pandemi oluşturma potansiyeli bulunduran yeni bir domuz gribi türü keşfetti.

The Guardian'da yer alan habere göre 'G4' adı verilen yeni virüs, 2009'da pandemiye neden olan 'H1N1' suşundan türedi.

Araştırmaya göre, 2011 ve 2018 yılları arasında, Çin'in 10 eyaletindeki mezbahalardaki domuzlardan 30 bin örnek toplandı ve 179 domuz gribi vakası, bir veteriner kliniğinde izole edildi. Yeni tip virüsün 2016'dan bu yana daha çok domuzlar arasında yaygın olduğu saptandı.

'Son derece bulaşıcı'

Daha sonra araştırmacılar bir dizi deney daha gerçekleştirdi; denekler arasında grip çalışmalarında insanlarla benzer belirtiler gösterdikleri için sıkça kullanılan gelincikler de yer aldı.

Çalışmalar sonucunda 'G4'ün son derece bulaşıcı olduğu, insan hücrelerin çoğalabildiği ve gelinciklerde de diğer virüslerden daha ciddi belirtilere yol açtığı gözlendi.

Diğer yandan çalışmalar, insanların mevsimsel grip sonucunda kazandıkları bağışıklığın G4'ten koruma sağlamadığını gösterdi.

Yapılan antikor testlerine göre de Çin'in domuz eti endüstrisinde çalışan '10 işçiden birden fazlasında' 'G4' tespit edildi. Ayrıca testler sonucunda söz konusu virüs, nüfusun yüzde 4.4'ünde tespit edildi.

'İnsandan insana bulaşma riski var'

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceğine ilişkin yeterli kanıtların bulunmasına rağmen insandan insana bulaşıp bulaşamadığı henüz gizemini koruyor.

Araştırmaya göre bu yeni virüsün insandan insana bulaşacak şekilde mutasyona uğrama riski de bulunuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, domuz eti endüstrisinde çalışan insanları izlemek için acil tedbir alma çağrısında bulundu.

Cambridge Üniversitesi Veterinerlik Bölüm Başkanı James Wood, yaptığı açıklamada, "Çalışma, sürekli olarak zoonotik patojenlerin yeniden ortaya çıkması riskiyle karşı karşıya olduğumuzu ve çiftlik hayvanlarının önemli pandemik virüslerin kaynağı olabileceğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.