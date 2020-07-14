NASA, Venüs'ün gizemlerini ortaya çıkaracak olan projenin ayrıntılarını paylaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'nın ikizi olarak bilinen Venüs gezegeninin yüzeyi hakkında bilgi toplamayı hedefleyen VERITAS projesini ayrıntılarını paylaştı.

NASA, 2026 yılında Fransız, Alman ve İtalyan uzay ajasnlarıyla ortaklaşa biçimde gerçekleştirmeyi planladığı Venüs projesinin ayrıntılarına değindi.

Yapılan açıklamada, 'VERITAS' olarak adlandırılan proje dahilinde gezegenin yörüngesinde dolaşacak yüksek teknolojili bir radar sistemi yardımıyla 3 boyutlu haritaların oluşturulacağı bildirildi.

NASA'ya göre bu radar sistemi, gezegenin kütleçekimi alanını ölçecek ve kızılötesine yakın bir spektrometre kullanarak Venüs'ün yüzeyinin hangi elementlerden oluştuğunu analiz edecek.

Ayrıca misyonda Venüs yüzeyinin geçirdiği jeolojik değişimler de incelenecek.

New Orleans merkezli Tulane Üniversitesi'nden VERITAS ekibi üyelerinden Jennifer Whitten, "Venüs'ün aktif bir volkanik hareketliliğe girip girmediğini saptamak ve hangi sürecin işlediğini anlamak gerçekten heyecan verici sorulardan biri" açıklamasında bulundu.

Birçok bilim insanı Venüs'ün bir zamanlar yüzeyinde su bulunduğunu düşünüyor. VERITAS misyonunun bu soruya yanıt bulması ve Dünya'nın kardeş gezegeninin neden bu kadar farklı evrimleştiğini açıklayabilecek gizemleri çözmesi bekleniyor.

Güneş sistemindeki en sıcak gezegen olan Venüs'ün ısıyı hapseden kalın bir atmosferi bulunuyor.

Gezegenin yüzey sıcaklığı, kurşun elementini eritmek için yeterli olan 500 Santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor.

Diğer yandan gezegen, insanları dümdüz edebilecek şiddette yoğun bir atmosferik basınca sahip.

Tüm bu tehlikeli koşullara rağmen gezegen şimdiye dek 40'tan fazla uzay aracıyla incelendi ve Sovyetler Birliği de Venera 13 probunu yüzeye çıkardı, araç Venüs yüzeyinde 2 saatten fazla çalışma yapabildi.