NASA'nın keşfettiği Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi

NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi.
Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.
The newly discovered “NEOWISE” comet is making a rare appearance in skies around the world. NASA says the the comet can be viewed just after sunset until mid-August, and won’t be back in the inner solar system for almost another 7,000 years. pic.twitter.com/6PXMKDgqYD— CBS News (@CBSNews) July 14, 2020
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