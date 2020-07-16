Neowise kuyruklu yıldızı Ankara semalarında gözlendi

Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ‘Neowise’ teleskobundan alan ‘C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı’, Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü ve civarından gözlendi.