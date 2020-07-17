NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını bir kez daha erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mart 2021'de planlanan fırlatışın 31 Ekim 2021'de yapılacağı belirtildi.

Daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatış, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan ‘Büyük Patlama’dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.