Prof. Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor

Yaptığı bilimsel tespit ve yazdığı çalışmalarla Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Sözcü'den Ömrüm Kara Tunçbaş'ın sorularını yanıtladı.

"99 depremlerini yaşarken Etiler'de İTÜ lojmanındaydım. Deprem olduğunda uyandık. Çocuklarım küçük daha. Tabii korktular, bağırdılar. İlk yaptığım onları alıp evde hayat boşluğu olarak belirlediğim masanın kenarına götürmek oldu, çömeldik. İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum" diyen Görür, şöyle devam etti: