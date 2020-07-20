Birleşik Arap Emirlikleri ilk Mars görevini başlattı: Yörüngeye 2021'de ulaşacak

İnsansız uzay aracı, Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden yerel saat ile 6.58'de (TSİ 00:58) fırlatıldı. Fırlatmanın başarılı olmasının ardından BAE'nin birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

BAE'nin ilk uzay görevine giden sürece Dubai'de bulunan Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi liderlik etmişti. Görevin komuta merkezi de 450 çalışanının yarısından fazlası BAE'li olan uzay merkezinde bulunuyor.

BAE'nin Mars görevinin yardımcı proje müdürü Sarah al-Amiri, roketin başarılı bir şekilde kalkmasını görmenin kendisinde "anlatılamaz bir duygu" yarattığını söyledi. Aynı zamanda ülkenin İleri Bilimler Bakanı olan Sarah, "Bu, ülkemizin geleceği" dedi.

The United Arab Emirates launched its first mission to Mars, the ‘Hope Probe,’ from Japan's Tanegashima Space Center for a seven-month journey to the planet, where it will orbit and send back data about the atmosphere https://t.co/SYC5Stfcxn pic.twitter.com/YZ5YfOdMji — Reuters (@Reuters) July 19, 2020

​Dubai'de bulunan dünyanın en uzun gökdeleni Burj Khalifa'nın ışıkları kalkışa saniyeler kala 10'dan geri sayım yapacak şekilde ayarlandı.

"Hope" (Umut) isimli sondanın Mars'ın yörüngesine 2021'in şubat ayında ulaşması bekleniyor.