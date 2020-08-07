NASA'dan gök cisimlerine verdiği 'ırkçı' isimleri değiştirme kararı

NASA, yıllar önce gök cisimlerine verdiği ve artık 'ırkçılık ve ayrımcılık' teşkil eden isimleri değiştirme kararı aldı. Bunlar arasında 'Eskimo Bulutsusu' ve 'Siyam İkizleri Galaksisi' gibi isimler yer alıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni politika değişikliği duyurusunda gök cisimlerine verdiği bazı isimlerin artık 'ırkçı ve ayrımcı' nitelik taşıdığını açıklayarak bu isimleri değiştirme kararı aldığını bildirdi.

NASA, bu yönde ilk adım olarak NGC 2392'e verilen 'Eskimo Bulutsusu' adını değiştirmeyi kararlaştırdı. Gök cismine bu isim, mont kapşonu örtülmüş bir insan başını andırdığı için verilmişti.

As we work to identify & address systemic discrimination & inequality in all aspects of the scientific community, we are reexamining the use of unofficial terminology for cosmic objects which can be not only insensitive, but actively harmful. Read more: https://t.co/ZNicp5g0Wh pic.twitter.com/jDup6JOGBd — NASA (@NASA) August 5, 2020

NASA, yaptığı açıklamada "Eskimo, yaygın olarak Arktik bölgelerin yerli halkına empoze edilen, ırkçı bir geçmişe sahip kolonyal bir terim olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD ve Danimarka'daki ırkçılık karşıtı aktivistler, dondurma üreticisi firmalara ürünlere 'eskimo' adını vermeyi bırakmaları için baskı yapmıştı.

Kurumun açıklamasına rağmen web sitesinde bu ismin henüz değiştirilmediği görülüyor.

NASA'nın değiştirmek istediği bir başka isim ise 'Siyam İkizleri Galaksisi' olarak öne çıkıyor. Dünyadan 52 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bu cisme, Başak Galaksi Kümesi'deki NGC 4567 ve NGC 4568'nin henüz birleşme sürecindeki hali olduğu için bu isim verilmişti.

Söz konusu ismi uygunsuz bulan NASA, cismin adını 'Kelebek Galaksileri' olara değiştirmeyi planlıyor.

Kınuya ilişkin değerlendirmede bulunan NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, kurumun hedefinin tüm isimlerin çeşitli ve kapsayıcı değerlerle uyumlu olmasını hedeflediğini ve bunu sağlamak için aktif olarak çalışacaklarını kaydetti.