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    Dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V

    Yasaklanan editoryal yazı: Hayat kurtarıcı ortaklık olarak 'Sputnik' aşısı

    © Fotoğraf : Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RPFİ)
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    Rusya'nın Kovid-19 aşısı geliştirme geçmişinin anlatıldığı ve Rusya'nın uluslararası toplumla işbirliğine hazır olduğunun vurgulandığı editoryal yazı, Batı'nın önde gelen tüm medya kuruluşları tarafından görmezden gelindi.

    Bu nedenle, görüşlerimizi uluslararası hedef kitleyle paylaşmak ve Rus Kovid-19 aşısı hakkındaki olumlu bilgilere yönelik ablukayı delmek için onu olduğu gibi yayınlama kararı aldık. Dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısının geçmişini ve bazı yönlerini okurlarına aktarmayı yararlı bulunan tüm medya kuruluşlarına bu makaleyi yayınlama hakkı tanıyoruz. Bu bilginin, en büyük küresel meydan okumayla mücadeleye yönelik uluslararası çabalar açısından belirleyici öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu makalenin neden görmezden gelindiğine okurların bizzat karar vermelerini istiyoruz. Ayrıca aşı hakkında tam ve güncel bilgileri sağlamak için www.sputnikvaccine.com sitesini hizmetinize açtık.

    Rusya'nın Kovid-19 aşısı geliştirmedeki başarısının kökleri geçmişe dayanıyor

    'Sputnik anı' gerçekleşti. Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan ve 1957 yılında uzayı insanlığın araştırmalarına açan Sovyet uydusunun şoke edici şekilde fırlatılmasını anımsatan Rus aşısı 'Sputnik V' üretildi. Bu yeni dönem, sadece rekabeti getirmedi, aynı zamanda ABD ve SSCB'nin 'Apollon' ve 'Soyuz' ortak misyonu da dahil olmak üzere birçok ortak çabayı beraberinde getirdi.

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

    Kovid-19 aşısı dünyada en öncelik konu durumunda ve birçok ülke, kuruluş ve şirket bir aşı geliştirmeye yakın olduklarını söylüyor. Bazı ülkeler, bu yılın sonuna kadar kendi aşılarını üretebilir. Siyasi engellerin, insanlığın son yıllarda karşılaştığı en büyük problem karşısında erişilebilir en iyi teknolojilerin tüm insanların yararına kullanılmasını engellememesi önemlidir.

    Maalesef bazı uluslararası politikacılar ve medya kuruluşları, Rusya tarafından geliştirilen adenovirüs vektörüne dayalı kanıtlanmış aşı platformunun temelindeki bilimsel verileri incelemek yerine Rus aşısına olan güveni zayıflatma siyasetine ve girişimlerine odaklanmayı tercih etti. Bu yaklaşımın yapıcılıktan uzak olduğunu düşünüyoruz ve Kovid-19 salgını karşısında aşılara yönelik 'siyasi ateşkes' çağrısı yapıyoruz.

    koronavirüs aşısı, aşı
    © REUTERS / Carl Recine
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    Rusya'nın yüzyıllardır aşı araştırmalarında dünya liderlerinden biri olduğu dünyada geniş kesimlerce biliniyor. Rus İmparatoriçesi Büyük Yekaterina'nin ABD'de ilk aşının geliştirilmesinden 30 yıl önce, 1768'de ülkenin ilk çiçek aşısını elde etmesi bunun bir örneğidir.

    1892'de Rus bilim insanı Dmitriy İvanovskiy, mozaik hastalığının bulaştığı tütün yapraklarını incelerken olağandışı bir etki gözlemledi. Bilim insanı bakterileri filtreledikten sonra bile yapraklar bulaşıcı kaldı. İlk virüsün mikroskop altında görülebilmesinden neredeyse yarım asır geçmesine rağmen, İvanovskiy'in araştırmaları viroloji adı verilen yeni bir bilimin temellerini attı.

    İnfografik
    © Sputnik /
    Aşıların test ve geliştirme aşamaları

    Rusya, Dmitriy İvanovskiy'in buluşlarıyla birlikte viroloji ve aşı araştırmalarında dünya liderlerinden biri haline geldi ve Paris'teki Fransız biyolog Louis Pasteur'un laboratuvarında öğrenim gören ve 1886'da Rusya'da dünyanın ikinci kuduz aşısı uygulama istasyonunu açan araştırmacı Nikolay Gamaley gibi birçok yetenekli bilim insanı yetiştirdi.

    Sovyetler Birliği, virüsler ve aşılar ile ilgili araştırmaları desteklemeye devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan herkes çocuk felci, tüberküloz ve difteri hastalığına karşı zorunlu olarak aşılandı. Soğuk Savaş dönemindeki işbirliğinin nadir bir örneği olarak önde gelen üç Sovyet virolog, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hastalık çocuk felcine karşı geliştirilen ABD aşısı için Sovyetler Birliği'nde test imkanları sunmak üzere 1955'te ABD'ye gitti. Eğer o zaman işbirliği yapabildilerse, şimdi bunu yeniden yapabiliriz ve yapmalıyız.

    Sovyetler Birliği ölümcül salgınlarla nasıl mücadele ediyordu?
    © Sputnik / A.Veremenko
    Sovyetler Birliği ölümcül salgınlarla nasıl mücadele ediyordu?

    Rus ve Sovyet bilim insanlarının onlarca yıllık çabaları, Nikolay Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi gibi mükemmel bir araştırma tesisinin kurulmasını sağladı. Bu tesis, benzersiz koruma teknikleri kullanılarak oluşturulan dünyanın en zengin 'viral kütüphanelerinin' birinden deneysel hayvan yetiştirme merkezlerine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Kovid-19'a karşı dünyanın ilk onaylı aşısını oluşturmamızı sağlayan bu mirastan gurur duyuyoruz. Aşımız için halihazırda 1 milyar dozluk uluslararası talep aldık ve bu hacmi artırmak amacıyla yılda 500 milyon dozluk üretimi öngören uluslararası mutabakatlar yaptık.

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