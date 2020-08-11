RDIF Başkanı, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının çalışma prensibini 'taksi'ye benzetti

Rusya'daki aşı çalışmaları hakkında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çalışma prensibini taksiye benzetti.

Dmitriyev, "Gamaley Enstitüsü tarafından üretilen aşının benzersizliği, koronavirüsün genetik materyalini vücudumuza iletmek için aynı anda iki adenovirüs vektörü kullanılmasında yatıyor. Vektör, çoğalmayacak ve insanlara zarar vermeyecek şekilde değiştirilmiş yaygın bir soğuk algınlığı virüsüdür" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, güvenli bir virüs yardımıyla, bir taksi gibi vücuda koronavirüs dikeni parçacıkları taşıyoruz. Vücudumuz, hem taksiye hem de yolcusuna karşı bağışıklık geliştirecek şekilde çalışıyor ve bir dahaki sefere vücut böyle bir taksiyi içeri almayabilir. Bu yüzden ikinci bir taksi kullanıyoruz, vücudumuzu ‘kandıran’ ve gerekli malzemeyi vücuda yeniden ulaştıran başka bir adenoviral vektör."

Dmitriyev, vücudun ürettiği bağışıklık tepkisinin böylece güçlü ve uzun süreli hale geleceği ve enfeksiyonlara karşı güvenilir bir şekilde koruyacağını kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan ve Gamaley Enstitüsü ile RDIF tarafından ortak geliştirilen aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığını bildirildi. 'Sputnik V' adı verilen aşı Gamaley merkezi ve Binnopharm fabrikası olmak üzere iki tesiste üretilecek.