Stanford Üniversitesi'nden Doç. Dr. Vittorio Sebastiano: Kök hücrelerden 'tasarımcı çocuklar' yaratılacak

Hücre biyolojisi alanında araştırma yapan Stanford Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanı Doçent Doktor Vittorio Sebastiano, önümüzdeki birkaç yıl içinde kök hücrelerden ‘tasarımcı çocukların’ doğumu için bir teknoloji geliştirileceğini açıkladı.

Stanford Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanı Doçent Doktor Vittorio Sebastiano'ya göre, yeni teknolojiyle artık hayatta olmayan ünlü insanların klonlanması da dahil olmak üzere, bir insanı yapay olarak üretmek mümkün olacak.

Sebastiano’ya göre, bilim insanları yapay olarak yetiştirilen yumurtaları dölleyebilecek insan kök hücrelerinden tamamen canlı sperm elde etmeye çalışıyor. Başarılı olmaları durumunda, asıl sorun bu şekilde elde edilen çocukların sağlığının incelenmesi olacak.

Bu tür çalışmaların ‘tasarımcı çocukların’ yaratılmasına dönüşeceğinden endişe eden bilim insanı, potansiyel ebeveynlerin dışsal ‘parametreleri’ seçebileceklerine de vurgu yaptı.

Sebastiano ayrıca, insanların sperm ve yumurta elde etmek için ünlülerin rızası olmadan, örneğin saç gibi dokularını alıp kullanabileceklerine dikkat çekerek, çocukların yapay üremesine ilişkin tüm etik konuların şimdiden tartışılması gerektiğini kaydetti.

Daha önce, Stanford Üniversitesi'nden Profesör Karl Jerassi, 2050 yılına kadar insanlığın üreme için seks yapmayı bırakacağını ve döllenmenin yapay olarak gerçekleşeceğini belirtilerek, insanların sorumluluk almadan sadece zevk için cinsel ilişkiye girecekleri vurgulamıştı.