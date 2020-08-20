Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı meydana geldi

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) küçük bir hava sızıntısı olduğu bilgisini paylaştı. Roscosmos, bu bilgiyi doğruladı.

Dün uzayda kaydedilen esrarengiz cisimlerle adından söz ettiren UUİ, bugün ise hava sızıntısıyla gündeme geldi.

Sputnik'e demeç veren bir kaynak, UUİ'de küçük bir hava sızıntısı tespit edildiğini belirterek "Sızıntının kaynağının bulunması için istasyonun ABD segmentindeki modüllerin en kısa sürede izole edilmesi planlanıyor" dedi.

Kaynak, bu durumun mürettebatın ve istasyonun güvenliğini tehdit etmediğini kaydetti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), sızıntı haberini doğruladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, istasyon mürettebatının ABD segmentindeki modüllerdeki basıncın kontrolü için bugün Zvezda modülüne geçeceği ifade edildi.

Açıklamada, sızıntının mürettebatın ve istasyonun güvenliği için tehdit oluşturmadığı da vurgulandı.

Şu anda UUİ'de Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD'li astronot Christopher Cassidy görev yapıyor.

Vagner, dün uzay boşluğunda uçan beş belirsiz cismin yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmış ve "Bunların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Meteor, uydu veya ...?" diye sormuştu.