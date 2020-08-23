Büyük Kanyon’da yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu. Ayak izinin şu ana kadar parkta bulunan en eski kalıntı olduğu ifade edildi.

Ulusal Park'tan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Büyük Kanyon’da fosil izleri bulmanın olağan dışı olmadığı ancak Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde (UNLV) Norveç’ten misafir öğretim üyesi olan Jeolog Allan Krill’in bulduğu yaklaşık 313 milyon yıllık omurgalı fosil izinin Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda bulunan en eski kalıntı olduğu ifade edildi.

© Fotoğraf : Stephen M. Rowland Yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izleri

Yürüyüş yaptığı sırada buldu

Jeolog Allan Krill’in 2016 yılında öğrencileriyle kanyondaki ‘Bright Angel Patikası’nda yürüyüş yaparken fosil izlerinin bulunduğu bir kaya parçasıyla karşılaştığı ve bunun fotoğrafını çekerek UNLV’de Paleontolog meslektaşı Stephen Rowland’a gönderdiği belirtildi.

‘Ayak izleri iki ayrı hayvana işaret ediyor’

Rowland ve meslektaşlarından oluşan bir ekip, bu buluşu makaleye aldı ve makale akademik PLOS One Dergisi ’nde yayımladı.

Fosil izlerinin bulunduğu kaya parçasının bir uçurumun çökmesinin arından ortaya çıktığı belirtildi. Araştırmacılar, ayak izlerinin, bir kumulun yamacından geçen iki ayrı hayvana ve izlerinin deseninin bilim insanlarının erken dönem hayvanlarda bilmediği farklı bir yürüyüş biçimine işaret ettiğini ifade etti. ‘Yanal sekans yürüyüş’ olarak adlandırılan bu yürüyüş biçiminin, hayvanın bir tarafındaki arka ve ön bacağının birlikte hareket etmesini ve diğer taraftaki bacakların da birlikte hareket etmesini içerdiği belirtildi.

‘Büyük Kanyon’daki en eski omurgalı izleri’

Rowland buluşla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar, birçok fosil izinin bulunduğu Büyük Kanyon’daki en eski omurgalı izleri. Sürüngenler gibi kabuklu yumurtlayan hayvanların yeryüzündeki en eski izleri arasında ve kumullarda yürüyen omurgalı hayvanların en eski kanıtı. Dört ayaklıların yaşayan türleri, örneğin kedi ve köpekler, yavaş yürüdüklerinde rutin olarak yanal sekans bir yürüyüş kullanır. Bright Angel Patikası, bu yürüyüşün, omurgalı hayvanların tarihinde çok erken bir zamanda kullanıldığını belgeliyor. Daha önce bu konuda hiçbir bilgimiz yoktu" açıklamasında bulundu.