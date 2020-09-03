NGS’ların güvenli bir şekilde devreden çıkarılması için Fukuşima tecrübesinden yararlanılacak

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları Japon uzmanlarıyla birlikte nükleer güç santrallerinin (NGS) güvenli ve verimli bir şekilde devreden çıkarılmasını sağlayacak teknolojileri geliştirmek için çalışma yürütecek.

MEPhI basın servisinden yapılan açıklamada çalışmaların temelini 2011’de yaşanan nükleer kazasının sonuçlarının ortadan kaldırma çalışmalarının halen sürdürüldüğü Japonya’daki Fukuşima-1 Nükleer Güç Santrali’nden elde edilmiş verilerin oluşturacağı belirtildi.

MEPhI’ye bağlı Nükleer Fizik ve Teknolojiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Georgiy Tihomirov, Sputnik’e yaptığı açıklamada MEPhI araştırmacılarının Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Tokyo Şehir Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte koryumun radyasyon ve nükleer özelliklerini belirleme teknolojileri ve yöntemlerini geliştireceklerini kaydetti.

Tihomirov, ‘Koryum, nükleer güç santralinde ciddi kazaların yaşanması halinde nükleer reaktörün aktif kısmında oluşan yakıt içeren maddenin adıdır. Ortak hibe programı kapsamındaki çalışmalar 2020 yılının Aralık ayına kadar sürecek, ancak MEPhI ile Japon üniversiteler ileride de ortak araştırmalar çerçevesinde işbirliğine devam etmeyi planlıyor’ ifadesini kullandı.

Proje katılımcılarının artık konuyla ilgili mevcut bilimsel yazıların analizini yapıp patent araştırmalarını gerçekleştirdiği, Fukuşima-1 santralinden koryumun özellikleri ve yapısına dair verileri topladığı, koryumun ayrıntılı modelini de yaptığı vurgulandı.

Bilim insanlarının sözlerine göre, araştırmada elde edilen sonuçların koryum parçacıklarının radyasyon özelliklerini belirleme yönteminin geliştirilmesi ve NGS’lerde nükleer ve radyasyon güvenliğinin arttırılmasına katkıda bulunacak.