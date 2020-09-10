The Lancet'ten Rus aşısıyla ilgili çalışma yapan yazarlarına öneri: Şüphesi olan yabancı meslektaşlara yanıt verin

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden The Lancet, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'yle ilgili araştırmayı yapan yazarlarına Rus bilim insanlarının çıkarımlarına ilişkin şüpheleri olan meslektaşlarına yanıt verme önerisinde bulundu.

The Lancet'in bir temsilcisinin yaptığı açıklamada "Dergi, Rus aşısıyla ilgili araştırmayı yapan yazarlarına ABD'deki Temple Üniversitesi'nden Enrico Bucci'nin açık mektubundaki sorulara yanıt vermesini önerdi. Durumu dikkatle izlemeye devam ediyoruz" dendi.

İtalya'da yayın yapan Cattivi Scienziati haber sitesi, 19 bilim insanının tekrarlayan veri kalıpları nedeniyle Sputnik V'yle ilgili The Lancet'te yayınlanan araştırmalara güvenmediklerini belirttikleri bir yazıya yer vermişti.

Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Kommersant'a yaptığı açıklamada 19 bilim insanı tarafından ortaya atılan teze karşı çıkmıştı.

Logunov, "Yayınlanan veriler güvenilir ve doğru olmakla birlikte The Lancet'in beş eleştirmeni tarafından incelendi ve klinik protokolün tamamı derginin editoryal ekibine sunuldu. Biz, İtalyan uzmanların beğenmesi gerekenleri değil, elde ettiğimiz verileri sunduk" demişti.

The Lancet'te yayınlanan makalede yabancı uzmanların yönelttiği eleştirilere yanıt verilirken uzun zamandır beklenen bir konuya da açıklık getirilmişti:

"Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı, hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de."