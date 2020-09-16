NASA Başkanından Venüs’te yaşam belirtilerinin bulunmasına övgü

NASA Başkanı Jim Bridenstine, İngiliz ve ABD’li bilimcilerin Venüs’ün atmosferinde fosfin gazı keşfetmelerini övgüyle karşıladı.

Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilimcilerin Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden muhtemelen biyolojik kökenli fosfin maddesini keşfetmelerini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendiren Bridenstine, şu ifadeleri kullandı:

“Venüs’te yaşam? Anaerobik biyolojinin bir yan ürünü olan fosfinin keşfi, dünya dışı yaşamın var oluşunun lehine ikna edici gerekçelerin oluşturulmasındaki en önemli gelişmedir.”

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020

NASA Başkanı, ‘Venüs’e öncelik verme zamanının geldiğini’ de sözlerine ekledi.

Renksiz ve çok zehirli bir gaz olan fosfin, Dünya’da oksijene ihtiyaç duymayan anaerobik mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Geçen yıl Güneş dışı gezegenlerin atmosferlerinde fosfin arayışı, olası bir yaşama işaret edebilecek bir çalışma olarak önerilmişti.