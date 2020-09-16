Rusya’da rahimdeki prekanseröz hücrelerin tedavisi için tehlikesiz bir yöntem bulundu

Rusya’daki iki araştırma üniversitesinde çalışan bilim insanları, rahimdeki prekanseröz hücrelerin belirlenmesi ve tedavisi için yeni bir yöntem önerdi. Söz konusu yöntem sayesinde biyopsi için doku alınırken görülebilen kanamaların önüne geçilmiş olacak.

Rusya’daki Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MİFİ ile Moskova Devlet Tıp Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, rahimdeki prekanseröz hücrelerin belirlenmesi için yeni bir yöntem geliştirdi.

Araştırmalarının sonuçlarına dair yazdıkları bilimsel makale Laser Physics Letters dergisinde yayınlandı. Rus bilim insanları makalelerinde, geliştirdikleri yöntemin çalışmalarında yer alan hastalardan hepsinde başarılı sonuç verdiğini söylüyor.

Rahim kanserinin tanısı için kullanılan modern yöntemlerin çoğunlukla cerrahi müdahale içerdiği biliniyor. Yazıya göre sözgelimi biyopsi için rahimden doku alınıyor, bu da rahimde kanama gibi istenmeyen ve tehlikeli olan sonuçlar doğurabiliyor.

Rus bilim insanlarının önerdiği floresan tanısı yöntemi ise biyolojilerini etkilemeden dokular hakkında bilgi alınmasını sağlıyor.

Buna göre floresan tanısı esnasında, kanser şüphesi olan kişinin kanına ışığa karşı duyarlı olan bir madde bırakılıyor. Bilim insanları, kanser hücrelerinin bu tip maddeleri, sağlıklı hücrelere kıyasla, çok daha fazla miktarlarda kendilerinde biriktirdiğini söylüyor.

Söz konusu yönteme göre bir süre sonra ışığa duyarlı maddelerin çoğu normal hücreleri terk ediyor, fakat kanser hücrelerinde kalmaya devam ediyorlar. Bu sayede tümör açıkça ortaya çıkmış oluyor.