En son 2018'de olmuştu: 31 Ekim'de 'Mavi Dolunay' var

31 Ekim'de meydana gelecek 'Mavi Dolunay' dünyanın her yanından gözlemlenebilecek. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Ekim ayında fazladan gerçekleşecek ikinci dolunay olduğu için 'Mavi Dolunay' denilen bu gökyüzü olayının Cadılar Bayramı'na denk geliyor olmasına da dikkat çekiliyor.

Eylül ayının sonuna yaklaşılırken gökbilimciler ekimde tanıklık edilecek nadir bir gök olayını bekliyor.

Bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşecek, 31 Ekim'deki ikinci dolunay ise 'Mavi Dolunay' olacak.

'Mavi Dolunay' ya da 'Mavi Ay', bir takvim ayında fazladan yaşanan ikinci dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

According to NASA, a blue moon occurs about seven times every 19 years. https://t.co/JcBT7cYtCj — ABC News (@ABC) September 17, 2020

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, ekimde fazladan bir dolunay daha gözlemleneceği için 2020'de toplamda 13 tane meydana gelmiş olacak.

Bu gökyüzü olayına 'mavi' denmesinin ise Ay'ın alacağı renkle bir ilgisi yok. 'Mavi Dolunay' ya da 'Mavi Ay' (Blue Moon) ismi, İngilizcede çok sık meydana gelmeyen şeyler için kullanılan 'once in a blue moon' ifadesinden geliyor.

Son 'Mavi Dolunay' 31 Mart 2018'de gözlemlenmişti.

Don’t miss the blue moon this Saturday! A blue moon refers to the second full moon in the same month. Photo: NASA/Sean Smith pic.twitter.com/OSEJ61nFFz — CanadianSpaceAgency (@csa_asc) March 30, 2018

Bu 'Mavi Dolunay'ı özel kılan bir diğer şey ise Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Böyle bir gökyüzü olayının bir kez daha 31 Ekim'e yani Cadılar Bayramı'na denk gelmesinin ​19 yıl sonra, yani 2039'da olacağı belirtiliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medyada 'uğursuz' olarak nitelendirilen 2020 yılında böyle bir nadir gökyüzü olayı yaşanacak olması da yine espri malzemesi oldu: "2020'den başka bir isteğiniz var mı?"

Would you expect anything else from 2020? The RARE and spooky Halloween FULL MOON. How old will you be the next time it happens in 2039? That's scary, right? 😱 pic.twitter.com/HO3voVXWNA — Ric Kearbey WTSP (@RicKearbeyWTSP) September 17, 2020

​Ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez 'Mavi Dolunay' dünyanın her yanından izlenebilecek.

Stargazers are in for a Halloween treat with a rare Blue Moon rising across all times zones on October 31https://t.co/rTEmjyuBFz — Milky Way Astronomers✨ (@MAstronomers) September 19, 2020

​