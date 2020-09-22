Kayıt
14:36 22 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Mumya portresi'yle teknoloji birleşti, Mısırlı çocuğun yüzü ortaya çıktı

    PLOS ONE
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 90
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042892445_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_deba383bbafc87b1c186d3e6ddf98a8d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202009221042892477-2-bin-yil-once-olen-misirli-cocugun-portresi-3-boyutlu-olarak-yeniden-yapilandirildi/

    Mısır’ın Feyyum bölgesinde 1880'lü yıllarda keşfedilen bir 'mumya portresi'ndeki yüz, bilgisayar teknikleri kullanılarak yeniden yapılandırıldı. 3 boyutlu olarak yapılan çalışmanın orijinal yüze çok benzediği ifade edilse de bazı farklılıklar da var.

    Araştırmacılar, eski Mısır'da MÖ 50 ile MS 100 yılları arasında ölen bir çocuğun lahiti üzerine çizilen 'mumya portresi’nin, çocuğun gerçek yüzüne ne kadar benzediğini araştırdı.

    Yüzü dijital ortamda üç boyutlu olarak yeniden yapılandırmak isteyen ekip bilgisayarlı tomografi tarama tekniğini kullandı, mumyayı lahitten çıkarmadan kafatasının sanal yapısını bilgisayara yükledi.

    1880'lerde Aşağı Mısır'daki Feyyum bölgesine yakın bir mezarlıkta bulunan söz konusu portrede, kıvırcık saçlı ve alnın kenarında kulaklarının arkasına kadar uzanan örülmüş iki saç teli olan bir çocuk resmediliyor. Resimde ayrıca, gözleri kahverengi, burnu ince ve uzun, dudakları kalın olmasına rağmen küçük bir ağza sahip olduğu görülen çocuğun madalyonlu bir kolye taktığı da görülüyor.

    3 boyutlu halinde daha yaşlı görünüyor olabilir

    ​Araştırmacılar işe gözlerle başladı. Çocuğun yaşı göz önünde bulundurularak ortalama 22 mm'lik gözler çizildi. Daha sonra gözler 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılan kafatasının içine yerleştirildi. Burnun eni de köpekdişlerinin yeri kullanılarak hesaplandı. kullanıldı.

    Çocuğun yaşına yakın, yani 3-8 yaş aralığındaki birinin dokularının ultrason taramaları kullanılarak da yüzün yapılandırılması gerçekleşti.

    Araştırmacılar çalışmanın orijinaline çok benzediğini vurguladı. Ancak çizimin 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu gerçek yaşından daha yaşlı gösterdiği de vurgulandı. 

    Dikkat çekilen diğer farkın ise burun köprüsü genişliği ile ağız hacmiyle ilgili olduğu belirtildi, ikisinin da portrede daha dar ve ince olduğu ifade edildi.

    Zatürreden öldüğüne inanılıyor

    Söz konusu mumyanın muhafaza edildiği Münih Mısır Müzesi'nde, bandajların içinde bulunan kemik ve dişlere yapılan incelemenin ardından çocuğun ölüm nedeni  de tespit edildi.

    Almanya'daki Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği Patoloji Enstitüsü'nün yöneticisi ve araştırmaya liderlik eden Andreas Nerlich, bilgisayarlı tomografi taramasında görülen yoğunlaşmış akciğer dokusu kalıntılarından yola çıkarak çocuğun zatürreden öldüğünü ifade etti.

    Mısır’ın Minye şehrinde tarihi mezarda 40 mumya ve diğer mezarlara açılan 3 kuyu tespit edildi.
    © AA /
    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Nerlich, portrenin orijinal yüze çok benzemesinden dolayı çocuğun ölümünden kısa bir süre önce ya da sonra yapıldığına inandığını söyledi.

    Bir dönem Mısır'da oldukça yaygın bir uygulama

    PLOS ONE'da yayımlanan çalışmada, 1887'den beri 1000'in üzerine mumya portresinin ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

    Mumyaların üzerlerine yerleştirilen mumya portreleri, Greko-Romen devrinde Mısırlıların yaygın bir şekilde yaptığı uygulamalardan biriydi.

    Roma ile Antik Mısır geleneklerinin karışımı olarak ortaya çıkan bu uygulamada, Roma geleneğinden resim, mumyalanmış yüzün üzerine yerleştirmesi yer alırken, cesedin geri kalanı geleneksel antik Mısır törenlerine uygun olarak keten bandajlara sarılıyordu. 

     

    Etiketler:
    Çalışma, portre, Mumya, Feyyum, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayvan'daki Hehuan Dağı'nın üzerinde görüntülenen Samanyolu
    Dünyada güzelliğiyle nefes kesen yıldızlı gökyüzü manzara görülebilecek yerler
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet