Rusya'da devrim niteliğinde adım: Evrensel doğal antibiyotik bulundu

Applied Biochemistry and Microbiology dergisinde yayınlanan makaleye göre Rus bilim insanları devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.

Derginin yazarları, bulunan maddenin bakteri ve mantarların insanlarda ve hayvanlarda yol açtığı enfeksiyon hastalıklarının birçoğuyla etkili şekilde mücadele edilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Tümen Devlet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre farmakolojinin görevlerinden biri, piyasadaki antibiyotiklere karşı çoklu (MDR) veya mutlak (XDR) direnç sahibi olan mikroorganizmalarla başa çıkabilecek doğal antibiyotikler bulmak.

Bu bağlamda uzmanlar, bulunan maddenin bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesini yok ettiğini ve böylece patojenlerin antibiyotiklere karşı direncini ortadan kaldırdığını vurguladı.