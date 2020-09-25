Rusya ve İran, Sputnik V'nin ortak üretimini öngören anlaşma imzalamaya çok yakın

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran'ın yakında Sputnik V aşısının ortak üretimini öngören bir anlaşma imzalayabileceğini belirtti.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Celali, Rusya ve İran'ın Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.

Celali, "Moskova ve Tahran, ortak aşı üretimiyle ilgili birkaç görüşme gerçekleştirdi. 2-3 alanda işbirliği yapacağız. Bunlarda biri aşı üretimi. İran, aşı üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. Önceki yıllarda birçok şey yaptık ve Rusya'yla bu alanda aktif bir işbirliği kurabiliriz. Görüşmeler devam ediyor ve belgelerin imzalanmasını bekliyoruz, umarım yakında gerçekleşecek" dedi.

Celali, Rusya ve İran'ın ortak aşı üretimiyle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamayacağını, üçüncü ülkelere de bu konuda yardımcı olabileceğini vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. fazla klinik testleri yürütülüyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.