Rus doktordan yeterliliği henüz kanıtlanmamış teknolojilere dayalı Kovid-19 aşıları hakkında uyarı

Rus doktor Sergey Tsarenko, mRNA ve maymun adenoviral vektörler gibi yeni platformlar kullanan Kovid-19 aşılarının, üçüncü aşama klinik testlerden geçseler bile uzun vadeli etkilerinin incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan, Moskova'daki 52 No'lu Hastane'nin anesteziyoloji ve reanimasyon başhekim yardımcısı Dr. Sergey Tsarenko, yeterliliği henüz kanıtlanmamış teknolojilere dayalı Kovid-19 aşıları hakkında uyarıda bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşı hakkındaki güvenlik incelemesini genişletme kararına ilişkin Tsarenko, "Bağışıklık tepkisi oluşturmak için maymun adenoviral vektör veya mRNA gibi yeni platformlar kullanan Kovid-19 aşılarının, üçüncü aşama testlerden geçseler bile muhtemel uzun vadeli etkileri üzerinde çalışılmalı" yorumunu yaptı.

Tsarenko, son zamanlarda yaşanan olaylara atıfta bulunarak, söz konusu aşı geliştirme yöntemiyle bağlantılı risklere değindi. Doktor, "Yıllık transvers miyelit insidansı, milyonda 1.34 ila 4.60 vaka arasında değişmekte. AstraZeneca denemesinde 2 transvers miyelit vakasına sahip olma olasılığı, iddia edilene göre 22 binde 1'den az (yüzde 0.00495)" dedi.

Tsarenko, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' aşısının, test edilip onaylanan insan adenoviral vektör platformuna dayalı olduğuna dikkat çekti.

AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının testleri, geçen ay bir deneğin rahatsızlanması sonucu durdurulmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, bir denekte 'açıklanamayan bir hastalığın' ortaya çıkması nedeniyle testlerin durdurulduğu kaydedilmişti.

Geçen haftalarda İngiltere'de testlere yeniden başlansa da ABD makamları, testlerin yeniden başlatılması konusunda izin çıkarmadı.