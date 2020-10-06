Araştırma: Koronavirüs ciltte 9 saate kadar kalabiliyor

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün (Kovid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi, koronavirüsün ciltte hayatta kalma süresine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Bilim insanları araştırma için 24 saat önce adli otopsi örneklerinden insan derisi alarak, ayrı ayrı koronavirüs ve halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsüne maruz bıraktı.

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar (Clinical Infectious Diseases) dergisinde yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, koronavirüsün ciltte hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu tespit edildi.

İnfluenza A virüsünün deride 2 saat kalırken koronavirüste ise bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

© Fotoğraf : Clinical Infectious Diseases Araştırmada, insan derisi örneklerine koronavirüs ve influenza A virüsü uygulandı

Araştırmacılar, "Bu sonuçlar, koronavirüsün insan derisi üzerinde influenza A virüsüne kıyasla belirgin ölçüde daha yüksek bir stabiliteye sahip olduğunu göstermektedir" diye yazdı.

Coronavirus can survive for up to NINE HOURS on human skin, study finds https://t.co/iPLZ9923bv — Daily Mail Online (@MailOnline) October 5, 2020

​'Üst solunum yollarında 11 saat kalıyor'

Araştırmada ayrıca, üst solunum yolu örneklerinden alınan mukusla karıştırıldığında, influenza A'nın 1.69 saat kalıcı olurken, koronavirüsün ise yaklaşık 11 saat yaşadığı belirlendi.

Öte yandan, her iki virüsün de yüzde 80 alkol içeren el dezenfektanı ile 15 saniye içinde tamamen etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bulguların koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için el hijyeninin önemini bir kez daha ortaya çıkardığı vurgulanan araştırmada "Bu nedenle, bu çalışma, pandeminin ikinci veya üçüncü dalgalarının ortaya çıkmasını önlemek için daha iyi kontrol stratejilerinin geliştirilmesine dikkat çekiyor" ifadelerine yer verildi.

Bilim insanları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin virüsten korunmak için yüzde 60 ila yüzde 95 alkol içeren el losyonlarının kullanılmasını veya ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla iyice yıkanmasını önerdiğini hatırlattı.