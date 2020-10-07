Meksika'da aniden ölen 186 gencin beyninde hava kirliliği parçacıkları bulundu

ABD’de Montana Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi.

Montana Üniversitesi’nden Lilian Calderon-Garciduena yönetiminde hava kirliliğinin zararlarına ilişkin bir araştırma gerçekleştirildi.

Meksika'da gerçekleştirilen araştırmada, aniden ölen ve yaşları 11 aydan 27 yaşında kadar değişmekte olan 186 gençlerin beyinleri incelendi.

Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıklara rastlandı.

Söz konusu nanopartiküllerin, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının ayırt edici özellikleri olan anormal proteinlerle yakından ilişkili olduğu belirtildi. Hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayanların beyinlerinde söz konusu partiküllere rastlanmazken, bilim insanları bu parçacıkların, Alzheimer ve Parkinson’da olduğu gibi, moleküllere zarar verme ihtimali olduğunu belirtti.

Araştırmada ayrıca, nanopartiküllerin Parkinson hastalığının ilerlemesi için çok önemli bir alan olan siyah madde de (substantia nigra) keşfedildiği ifade edildi.

Araştırmacılar, dünya genelinde her 10 kişiden 9'undan fazlasının, çevre kirliliğine yol açan maddeler nedeniyle havanın güvenli olmadığı kabul edilen bölgelerde yaşadığını hatırlatarak önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.