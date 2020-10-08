ABD'de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu

ABD'nin New York kentinde bir açık artırmada 67 milyon yıllık dinozor iskeleti, 31.85 milyon dolara satıldı.

ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evinde 'Stan' adındaki 67 milyon yıllık T-rex iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı.

Dinozor iskeletinin şu ana kadar satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 11 metre 27 santimetre uzunluğundaki dinozor iskeletini alan kişinin ismi açıklanmazken, alıcının telefonla teklif veren bir şirket olduğu duyuruldu.

El T. Rex Stan arrasa en Nueva York y se subasta por 32 millones de dólares, cinco veces más de lo que estimaban los expertos pic.twitter.com/N3hI6gau0r — El HuffPost (@ElHuffPost) October 7, 2020

Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde yıllardır sergilenen dinozor iskeletinin 188 kemiği, bozulmamış kafası ve 11 santimden uzun dişleri ile şimdiye kadar bulunmuş eksiksiz en büyük T-rex fosillerinden biri olduğu ifade edildi.