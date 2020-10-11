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    Büyük Ayı takımyıldızında yer alan NGC 5585 spiral galaksisi görüntüsü

    NASA: Dünya'ya yaklaşan gök cismi 54 yıl önceki bir roket parçası olabilir

    © CC BY 4.0 / ESA / Hubble & NASA, R. Tully
    Bilim
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    https://tr.sputniknews.com/bilim/202010111043009985-nasa-dunyaya-yaklasan-gok-cismi-54-yil-onceki-bir-roket-parcasi-olabilir/

    Dünya'ya yaklaştığı eylül ayında keşfedilen gök cisminin asteroid değil 54 yıl önce Ay misyonunda kullanılan bir roket parçası olabileceği bildirildi.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) önde gelen astreoid uzmanı Paul Chodas, '2020 SO' adlı gök cisminin, ajansın 1966 yılında Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin parçası olduğunu öne sürdü.

    Surveyor 2, motorlarından birindeki ateşleme sorunu nedeniyle yumuşak iniş yapmak yerine Ay yüzeyine çarpmıştı.

    Centaur roketi ise Ay'ı pas geçerek planlandığı gibi Güneş'in yörüngesinde hurdaya çıkmış ve bir daha görülmemişti.

    Hawaii'deki bir teleskop geçen ay gizemli bir cismin Dünya'ya yaklaştığını keşfetmişti. Cisim hemen Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nin Güneş Sistemi'ndeki asteroit ve kuyruklu yıldızlar listesine eklenmişti.

    Gök bilimciler "2020 SO" ismi verilen cismin kasım ortasında gezegenin çekim alanına gireceğini, 4 ay kadar Dünya'nın yeni "Mini Ay"ı olabileceği açıklamıştı.

    Parlaklığından cismin uzunluğunun, neredeyse Centaur kadar, yaklaşık 8 metre olduğu hesap edilmişti.

    Paul Chodas'ın dikkatini çeken şey ise, '2020 SO'nun Güneş etrafındaki yakın dairesel yörüngesinin Dünya'nınkine çok benzemesi oldu.

    Bunun bir asteroid için sıra dışı bir durum olduğu, cismin Dünya ile aynı düzlemde bulunmasının ve gezegene asteroid standartlarının altında, saatte 2400 kilometre hızla yaklaşmasının da asteroid olma ihtimalini düşürdüğü belirtildi.

    Etiketler:
    Roket, cisim, Göktaşı, NASA
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