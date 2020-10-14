Rus bilim insanları Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdi

Rusya Vavilov Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü Sekreteri Yuliya Uhatova, enstitülerine bağlı bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdiğini söyledi.

Uhatova’ya göre, bilim insanları kavun ve karpuzları Apatit istasyonundaki seralarda ek ısıtma ve aydınlatma olmadan ve gübre kullanmadan yetiştirdi.

Bilim insanları paralel olarak aynı ürünleri Rusya’nın güneyindeki Krasnodar Bölgesinde bulunan Kuban istasyonunda da yetiştirdi. Kutup istasyonunda oldukça kaliteli meyveler elde edildi. Yapılan analizler, meyvelerin ağırlığının Kuban istasyonu koşullarında elde edilen meyvelerden neredeyse aynı olduğunu gösterdi.

Kuban ve Kuzey Kutbu istasyonlarındaki meyveler aynı gün 10 Eylül'de kesilerek St. Petersburg'a gönderildi. 14 kişiden oluşan komisyon meyvelerin tatlarını karşılaştırdıktan sonra biyokimyasal analiz için örnekler aldı. Tat ve biyokimyasal bileşim açısından, kutup deney istasyonunda yetiştirilen meyvelerin Kuban istasyonunda yetiştirilenlerden daha aşağı olmadığı görüldü.

Kuzey Kutbu’ndaki deney istasyonunda kivi yetiştirmeyi planlayan bilim insanları aynı zamanda üzüm yetiştirme olasılığını da araştırıyor.

Kuzey Kutbu Deney İstasyonu, 1923’te Rus biyolog Nikolay Vavilov tarafından kuruldu. İstasyonda, kurulduğu günden bu zamana kadar birçok bitki türü yetiştirildi.