İki Rus kozmonot ve bir ABD’li astronot, UUİ’ye rekor hızla ulaştı

Rus Soyuz-MS-17 uzay aracı, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldı. Uzay aracı, tarihte bir ilk olan ultrahızlı iki yörüngeli uçuş planı sayesinde üç saatlik rekor hızla istasyona ulaştı.

Soyuz MS-17 uzay aracı, Rus kozmonotlar ve bir NASA atronotuyla birlikte üç saat üç dakika süren rekor hızla UUİ’ye ulaştı. Fırlatma işlemi, Baykonur Uzay Üssü’nden gerçekleşti.

UUİ’de altı ay kalması planlanan mürettebat, daha önce Ruz Zvezda modülünde tespit edilen bir hava sızıntısını tespit ve tadilatı için ekipman götürdü.

Ruz uzay ajansı Roscosmos, MS-17 misyonunun UUİ’ye rekor sürede vardığı ve tarihte bir ilk olarak Dünya’nın etrafında sadece iki yörünge yaptığı açıklamasında bulundu.

Есть касание!



Пилотируемый корабль #СоюзМС17 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, впервые в мире совершив всего 2 витка вокруг Земли!



Добро пожаловать на МКС, @KudSverchkov, Сергей и Кейт! pic.twitter.com/VomxvF3WDl — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Rus kozmonot İvan Vagner UUİ’den fırlatma anını görüntüledi.

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Ultrahızlı uçuş planı ile daha önce uygulanan yönteme kıyasla yolculuk süresi yarı yarıya azaltıldı.

#СоюзМС17: экипаж прибыл на стартовый комплекс. Сергей Рыжиков, @KudSverchkov и Кэтлин Рубинс поднялись на лифте в корабль, где через несколько минут займут места в ложементах.



Трансляция → https://t.co/g8XlLCw9Cy pic.twitter.com/srlgbkalJ5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Uçuşta Rus Sergey Rıjikov, Sergey Kud-Sverçkov ve ABD’li Kathleen Rubins yer aldı. Rubins ABD ile UUİ’ye uçuşlar için yapılan anlaşma çerçevesinde tahsis edilen son Soyuz koltuğuna oturdu. Rubins, Rus füzesi ile fırlatılan son ABD’li olabilir, zira ABD insanlı fırlatma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalar yürütüyor.