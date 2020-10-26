Araştırma: Koronavirüs IQ'yu düşürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüse yakalananların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı ve IQ'larının düştüğü belirlendi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Imperial College London, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi.

Araştırmayı yöneten Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü dile getirdi.

Worst-hit Covid patients' brains age up to 10 YEARS & IQ falls, study findshttps://t.co/8BusVOvDQr pic.twitter.com/6uck0Y23nc — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 25, 2020

​Koronavirüsü atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Araştırma sonucunda, "Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı" denildi.