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    Uzaktan eğitim, bilgisayar, iş

    Zoom’a yerli rakip: UZEP

    © Fotoğraf : Pixabay
    Bilim
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202010291043114002-zooma-yerli-rakip-uzep/

    Online görüşmeler için genelde yurt dışı kaynaklı Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi uygulamalar kullanılsa da, Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli rakip ‘Uzaktan Eğitim Platformu’ (UZEP) da devreye girdi.

    Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte çok sayıda şirket evden çalışmaya başladı. Görüntülü konuşmalar, uzaktan toplantılar arttı. En önemlisi de eğitim evlere taşındı. Hal böyle olunca uzaktan eğitim programlarına ihtiyaç da arttı.

    Özellikle okulların uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte çok sayıda platform insanların hayatına girdi. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet bunlardan bazıları. Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. ‘Dünyaca ünlü şirketlerin yarışında ben de varım’ diyen bir platform oldu. Adı UZEP. Yani 'Uzaktan Eğitim Platformu.'

    Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen TÜBİTAK destekli Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP) şu an 15 üniversite tarafından kullanılıyor. İlerde tüm Türkiye’de kullanılması beklenen sistem Zoom, Teams ve benzeri uygulamalara göre birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

    Projeyi geliştiren ekibin başında Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özmen var. "UZEP’i hem kendi kaynaklarımızla hem de çok kolay kullanılabilir yaptık" diyen Özmen, binlerce öğrencinin aynı anda ve kolaylıkla derslere katılabileceği uygulamayı şu sözlerle anlatıyor:

    • “Pandemi başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bir anda bitti. Öğrencileri evine gönderdik. Derslerin devam etmesi lazım. Bir bakıldı ki bizim bu işlere yetecek bilgisayarımız yok. Böyle karmaşık bir sistemi yönetecek uzaktan eğitim merkezleri yok. Bu işi yapacak nitelikli eleman da yok. Bunlar olmadığı için çok sayıda üniversite eğitimi durdurdu. Çok biçare kalındı. Biz bunu gördük ve hemen bir sistem geliştirdik. Bu çok hızlı şekilde kullanıma alınacak bir sistem. Üniversitemizde 2 bin tane ders var. Bakıyoruz 200 tane eş zamanlı ders yürüyor. Aynı anda 6-7 bin kişi ders alıyor. Bunun sağlanması şu an çok önemli ve biz bunu 2 ay gibi kısa bir sürede yaptık.”

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, server’ları yurtdışında olan yazılımların kullanılmaması için açıklama yaptığını belirten Özmen, “Çünkü öğrencilerin ve hocaların hepsinin ad, soy ad ve kimlik bilgileri kayıtlı bu sistemlerde. Yabancı kaynaklı sistemleri kullandığınızda milyonlarca kişinin verileri de yurt dışına çıkmış oluyor. Biz tehlikeyi de ortadan kaldırdık. Kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir sistem kurduk. Şimdi artık verilerin nerede olduğunu bileceğiz” diye konuştu.

    Uygulamanın ithalata bağlı bir ürün olmadığına dikkat çeken Özmen, “Tamamen yerli ve milli bir proje. Millî Eğitim Bakanlığı şu an Zoom kullanıyor mesela. Belki ileride onlar da “UZEP” kullanmaya başlarlar. Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra biz bunu ihraç etmeyi de düşünüyoruz” dedi.

    UZEP’in şu anda 15 üniversite tarafından kullanıldığına söyleyen Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum da geliştirdikleri uygulamanın aynı zamanda büyük bir tasarruf sağladığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

    “Bu 15 üniversite normalde birer tane server alacaktı ve en az 1 milyon lira ödeyecekti. Bu 15 milyon lira harcanması demek. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime dönüldüğü zaman bu serverlar atıl kalacaktı. Hem üniversitelerin hem de ülkenin kaynakları içeride kaldı.”

    Üniversiteler ‘Zoom’ kullandığında ayrıca öğrenme yönetim sistemi ve ölçme değerlendirme olmak üzere iki yazılım daha kullanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Horzum, “Çünkü orada dersin tamamını yapamıyorlar. Sadece dersi yapıyorlar ama dersin tekrar izlenmesi ve ders notu paylaşımı için ayrı bir yazılıma ihtiyaçları var. UZEP’in içinde bunların hepsi var. Öğrenci Yönetim Sistemi, Sanal sınıf, Ölçme Değerlendirme, Duyuru Modülü ve Raporlama Modülü ile 5 bileşenden oluşuyor. Zoom, Teams ve Meets gibi uygulamalar sadece sanal sınıfları yapmayı sağlıyor. Bizim yazılımımız hem dersle ilgili tüm verileri tekrar izleme yapısına sahip hem sanal sınıf hem de ölçme değerlendirmeye. Yani yüz yüze eğitimde yapılan tüm faaliyetler aslında bu ortamda da yapılabiliyor” dedi.

     

    Etiketler:
    Toplantı, Uzaktan eğitim, Evden çalışma, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, UZEP
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