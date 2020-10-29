Dünya yakınlarından geçmesi beklenen asteroidin hızlandığı saptandı

Hawai Üniversitesi Astronomi Enstisütü’nden bilim insanları, Dünya’nın yakınından geçmesi beklenen 300 metre genişliğindeki Apophis asteroidinin Yarkovskiy etkisiyle hızlandığını saptadı. Bu bulgu, asteroidin hızlanmanın etkisiyle yörüngesinden kayması ve böylelikle 2068’de yeryüzüne çarpma olasılığının artması nedeniyle önem taşıyor.

Astronom Dave Tholen ve beraberindeki ekip, Dünya’ya çok yakın mesafeden geçmesi beklenen Apophis isimli asteroidin hareketi hakkında önemli yeni bulgular elde etti.

Bilim insanları 300 metre genişliğindeki asteroidin Yarkovskiy etkisiyle hızlandığını ve gök cisminin bu hızlanma nedeniyle yörüngesinden çıktığını belirtti. Bu etkinin tespit edilmesi, Apophis’in 2068’de yeryüzüne çarpmasını olası senaryolardan biri haline getiriyor. Yarkovskiy etkisiyle hızlandığı tespit edilmeden evvel, asteroidin Dünya’ya çarpması imkansız görülüyordu.

Tholen, “Subaru teleskopuyla bu yıl yaptığımız yeni gözlemler asteroidin Yarkovskiy etkisiyle hızlanığını tespit etmemiz için yeterli oldu, bu gözlemler asteroidin her yıl yaklaşık 170 metre kadar yörüngesinden kaydığını gözler önüne seriyor, bu da 2068’deki bir çarpma senaryosunu mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen ve Apophis asteroidinin ayrıca 2029’ gezegenin çok yakınından geçeceği ve çıplak gözle görülebileceği belirtiliyor.

Tüm asteroidlerin ısıl dengeyi korumak için Güneş ışığından emdikleri enerjiyi ısı olarak yeniden yaymaları gerekiyor. Bu süreç sırasında asteroidin yörüngesini değişebiliyor. Bu esnada oluşan ve değişime yol açan kuvvete Yarkovskiy etkisi ismi veriliyor.