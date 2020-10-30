NASA'dan şifreli paylaşım

NASA, hesabından paylaştığı şifreli bir tweetle heyecan yarattı. Uzay ajansı daha sonra yaptığı açıklama ile paylaşıma açıklık getirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündemde. NASA'nın paylaştığı şifreli tweet kısa sürede binlerce retweet aldı ve onlarca spekülasyonun yapılmasına neden oldu.

Şifreli tweet, NASA'nın geçen hafta yaptığı Ay'daki yeni keşifler hakkında yeni bir açıklama yapacağı şeklinde de yorumlandı. "PSST... Uh, did anyone hear.. that?" (Hişt... Ah.. Bunu... duyan oldu mu?) paylaşımının bu yönde tepkiler alması sonrası NASA yeni bir açıklama yaptı.

PSST… Uh, did anyone hear…that? 🗣️👂 — NASA (@NASA) October 28, 2020

​Açıklama sonrası hesabın sadece 'Güneş Sistemi'nin tekinsiz seslerini' içeren yeni bir Soundcloud çalma listesini tanıttığı ortaya çıktı. NASA Earth hesabından yapılan paylaşımda, "Hımmm... Buradan, evden gelen bir sürü gıcırtı ve uzaktan gelen çatırtılar duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

We didn't mean to frighten. It's just that our new @SoundCloud playlist captures all the creaks and howls of our amazing universe and we want to share it all with you! This #NASAHalloween, enter the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN — NASA (@NASA) October 28, 2020 ​

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