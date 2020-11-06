Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş ve Ay’ın önünden geçtiği anlar görüntülendi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda UUİ’nin, Güneş’in ve Ay’ın önünde geçtiği anları yakaladı.

McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

© Fotoğraf : SWNS.com Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay'ın önünde

Dünya’dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan UUİ’nin her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.