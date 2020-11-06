Kayıt
00:00 07 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    OLED cihazı

    Rusya’da eşsiz bir organik diyot tasarlama yöntemi geliştirildi

    © CC BY-SA 3.0 / Tobias G. / OLED Device
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1043175564_0:530:1364:1297_1200x675_80_0_0_525d060107989ac9e1900d322bc1488d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202011061043175579-rusyada-essiz-bir-organik-diyot-tasarlama-yontemi-gelistirildi/

    Rusya’da, ‘MEPhI’ Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi’nden bilim insanları, benzersiz bir OLED sanal tasarımı yöntemini geliştirdi. Rus bilim insanları, kuantum kimyasına dayanan bu yeni teknolojinin, yüksek kalitedeki ekranlar ve ışık kaynakları gibi yeni OLED cihazlarını üretme ve pazarlama süresini önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.

    Çalışmanın sonuçları The Journal of Physical Chemistry dergisinde yayınlandı.

    Üçüncü nesilden farklı OLED'leri oluşturma sürecini kolaylaştıracak bir metot

    OLED, yarı iletken nanoelektroniğin kompakt, ucuz ve yüksek verimli ışık kaynaklarını ve ekran piksellerini sağlayan gelecek vaat eden yönü.

    kara delik
    © AA / Arşiv
    Karadeliğin çevresindeki plazma ilk kez laboratuvarda elde edildi
    MEPhI bilim insanlarının sözlerine göre, kuantum kimyasal hesaplamalar temelinde geliştirdikleri yayıcı molekül seçme metodu, üçüncü nesilden farklı OLED’leri oluşturma sürecini defalarca hızlandırma ve kolaylaştırma fırsatını verecek ve bu alandaki çalışmaları bilgisayar modelleme alanına taşıyacak.

    MEPhI Elektronik, Spintronik ve Fotonik Nanoteknoloji Enstitüsü Yoğun Madde Fiziği Bölümü asistanı Aleksandra Freydzon, “Yayıcıların moleküler tasarım ilkelerini gözden geçirerek, verimlilikte mevcut şampiyon olan 2CzPN molekülünü analiz ettik. Bu molekül ve diğer organik yarı iletkenlere özgü çok yönlü süreçleri inceleyerek yapılarının, etkili ışıltıya katkıda bulunan temel özelliklerini ayırdık” diye anlattı.

    OLED'deki ışık yayımı, rekombinasyon olayı sayesinde, karşıt yük taşıyıcılarının, yani elektronların ve elektronları olmayan moleküller veya atomlar olan deliklerin çarpması sonucu meydana geliyor.

    Birinci nesil OLED’in kuantum verimliliği yüzde 25’i geçmiyorken halihazırda bilim insanlarının üzerinde çalıştığı üçüncü nesilde, elektron-delik çiftlerinin yüzde 100’ünü kullanmak mümkün hale geldi. Bu, molekül içi işlemlerden biri olan termal olarak etkinleştirilen gecikmeli floresan (TADF) kullanılması sayesinde mümkün oldu.

    Hidrojen depolama
    © Sputnik
    Rusya’da hidrojen yakıtının güvenli depolanması için yeni yöntem geliştiriliyor
    Eskiden etkili TADF yayıcılarının iki parçadan oluştuğu, bu parçalar arasındaki etkileşimin minimum düzeyde olması gerektiği düşünülüyordu. Ancak MEPhI uzmanlarının söylediğine göre, onlar materyalin, içindeki radyasyonun, radyasyonun olmadığı süreçlerle etkin bir şekilde rekabet etmesi için sahip olması gerektiği bir dizi özellik belirlediler.

    Freydzon, “Molekülün enerji seviyelerinin konumunda yüksek hassasiyet sağlayan kuantum kimyasal yöntemini sadece biz uygulayabildik. Bu, TADF teorisinde kritik bir öneme sahip, çünkü seviyeler konumundaki hatalar niteliksel olarak tüm resmi değiştiriyor. Dahası, TADF’ye giden ve onunla rekabet eden tüm süreçleri bir araya getirmeyi ve ek yaklaşma olmadan birleşik bir model çerçevesinde hızlarını değerlendirmeyi başardık” ifadesini kullandı.

    Araştırmacılar, verilerin işlenmesine yardımcı olacak yapay zeka üzerinde çalışıyor

    Net seçim kriterlerine sahip materyallere yönelik bilgisayar taraması, deneysel çalışma miktarını önemli ölçüde azaltma ve yeni verimli üçüncü nesil OLED yayıcıların keşfini ve pazara sunulmasını hızlandırma fırsatını sağlayacak.

    Rus bilim insanlarının başvurduğu kuantum kimyasal yöntem karmaşık hesaplamalar gerektiriyor. Ama uzmanların anlattığına göre, elde ettikleri veriler ayrıca OLED’leri inceleme konusunda daha basit ve daha ucuz yöntemlerin kalitesini kalibre etme ve iyileştirmeye yardımcı olacak.

    Çalışma, RNF No.19-13-00383 ödeneği kapsamında, Rusya Bilimler Akademisi Fotokimya Merkezi ile işbirliği içinde yapıldı. Halihazırda araştırma ekibi, daha verimli tarama için verilerin işlenmesine yardımcı olacak yapay zeka üzerinde çalışıyor.

    Etiketler:
    OLED, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler
    Karikatür
    'ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet