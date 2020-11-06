Çin'den dev adım: Dünyanın ilk 6G deneme uydusunu uzaya gönderdi

Çin medyasına göre Çin'in tek roketle uzaya gönderdiği 13 uydudan biri olan ve yörüngeye oturan 6G deneme uydusu, uzayda terahertz bandında iletişim teknolojisine dair bulgular sağlayacak.

The world's first #6G experiment satellite was one of the three Chinese satellites successfully launched into orbit. It will verify the Tera Hertz communication technology in space, a breakthrough in space communication. https://t.co/TApaW8SuOR pic.twitter.com/h91kYkvBA7 — Global Times (@globaltimesnews) November 6, 2020

6G deneme uydusu, Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yanısıra Çengdu Guoxing Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ve Pekin Weinaxingkong Technoloji şirketlerinin çabalarıyla geliştirildi.

Arjantinli şirket Satellogic tarafından geliştirilen 10 ticari uzaktan algılama uydusu ve 6G deneme uydusu dahil 3 Çin uydusu, kuzeydeki Taiyuan'dan fırlatılan Çin'in Uzun Yürüyüş 6 tipi roketlerinden biri tarafından başarıyla yörüngeye oturtuldu.

China successfully sent 13 satellites, including 10 commercial remote sensing satellites for Argentine company, into orbit by Long March-6 carrier rocket from the Taiyuan Satellite Launch Center in N China's Shanxi on Fri. This was the 351st launch by Long March rocket series. pic.twitter.com/UAta3Wvnbl — People's Daily, China (@PDChina) November 6, 2020

Bunun, Çin’in yerli üretimi Uzun Yürüyüş serisinin 351. roketi olduğu belirtildi.

Adının Tianyan 05 olduğu söylenen ve Çin'in yüksek teknoloji çalışmaları açısından bir dönüm noktası olduğu belirtilen 6G deneme uydusu, Dünya'nın uzaydan daha etkili şekilde izlenmesini sağlayacak. Tarım ve hayvancılık hayvancılık faaliyetleri, afet durumları ve binadan altyapıya her türlü inşaat çalışması anlık olarak izlenebilecek.

Çin, eylül ayında üçüncü deniz mobil uydusunu uzaya fırlatıp Kuşak ve Yol Girişimi'nin haritalama çalışmalarına yardımcı olacak Gaofen 11-02 adlı gözlem uydusunu yörüngeye oturtmuştu.

Bugün bir açıklama yapan Çin Ulusal Astronomik Gözlemevi, dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan 30 futbol sahası boyutundaki FAST'ı (Aperture Spherical Radio Telescope) gelecek yıl küresel bilim insanlarının araştırmalarına açacağını duyurdu.

China will open its #FAST, the world's largest single-dish radio telescope, to global scientists next year for research work, said the National Astronomical Observatories on Friday. The observatory will begin full operation in January 2021. pic.twitter.com/uAoyWvRGfp — People's Daily, China (@PDChina) November 6, 2020

Gözlemevi, 'bir dizi teknik ve performans değerlendirmesini' geçtikten sonra Ocak 2021'de tam kapasite çalışmaya başlayacak.