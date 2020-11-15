Sputnik V'nin Hindistan'daki klinik testleri gelecek hafta başlayacak

PTI ajansının aktardığına göre, Kamal, Sputnik V aşısının klinik testlerinin gelecek hafta başlayacağını ifade etti.

Kamal, “180 gönüllü testler için kayıt yaptırdı. Araştırmanın yöneticisi Saurabh Agarwal uygulanacak aşının dozunu belirleyecek. Bir doz uygulandıktan sonra gönüllülerin durumu gözlemlenecek ve daha fazla doz ihtiyaç olup olmadığına karar verilecek” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Hintli Dr. Reddy’s Laboratories ilaç şirketi Sputnik V’nin Hindistan’da ikinci ve üçüncü aşama klinik testleri için onay almıştı.