Astronotları taşıyan SpaceX mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soiçi Noguçi'yi taşıyan mekik, 27 saat yörüngede dolaştıktan sonra ISS'ye demirledi.

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İlk kez tam operasyonel bir ISS ekibini taşıyan SpaceX mekiği, pazar günü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nde fırlatılmıştı.

LIVE: NASA leaders share updates following NASA's SpaceX Crew-1 arrival at the @Space_Station: https://t.co/wwTXBfkZBZ — NASA (@NASA) November 17, 2020

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SpaceX 30 Mayıs'ta ilk kez Crew Dragon ile yaptığı test uçuşunda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i ISS'ye taşımıştı.

ISS'te 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3'erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.