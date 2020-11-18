Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus mürettebatları Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov’un uzay yürüyüşüne başladığını duyurdu.

Rus kozmonotlar, açık alandaki çalışmaların başlama anı olarak kabul edilen UUİ'nin ‘Poisk’ modülünün çıkış kapağını açtı.

Two Russian cosmonauts have begun a spacewalk outside the International Space Station to begin preparing the Pirs airlock and docking compartment for removal next year to make way for attachment of a new laboratory module.



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Her iki kozmonot için de bu, kariyerlerindeki ilk uzay yürüyüşü olacak. Bir önceki Rus uzay yürüyüşü Mayıs 2019’da gerçekleşmişti. Çalışmanın ana program kapsamında yaklaşık 5.5 saat sürmesi planlanıyor. Kozmonotlara işlerini planlanandan daha erken sürede bitirmeleri durumunda, fazladan bir buçuk saatlik bir ek iş daha verilecek.

Kozmonotların çalışma sırasında, sıvı akış regülatörünün değiştirilebilir panelini değiştirmeleri ve Zarya modülünün termoregülasyon sistemini onarmaları gerekiyor.

Kozmonotların yerine getirmesi gereken bir diğer görev ise, Tranzit-B uzay kıyafetlerindeki iletişim sistemini sağlayan anteni Pirs modülünden Poisk modülüne çevirmek ve Poisk modülüne takılan basınç ve yağış kontrol ünitesi sensörlerinin konumu ile Zvezda modülünün çalışan motorlarından kaynaklanan kirlilik seviyesini kaydeden İmpakt cihazını değiştirmek olacak.