'Uyku Devrimi': Uyku apnesi olan kişilerin kayıtları yapay zekayla incelenecek

Avrupa Birliği (AB) programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı'nda hastaların uyku kayıtları yapay zekayla takip edilecek.

Ege Üniversitesi’nden (EÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Uyku Devrimi’ başlıklı Horizon Projesi kapsamında yapay zeka kullanılarak uyku apnesi olduğu düşünülen hastaların uyku kayıtları incelenecek.

İnceleme sonucu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde yeni değişkenler oluşturulacak ve kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde, şimdiye kadar yararlanılan parametrelerin yerine yapay zeka tarafından geliştirilen yeni değişkenlerin kullanılacağını kaydetti.

Test hastaların evinde yapılabilecek

Yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacağını bildiren Başoğlu, "Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak. Oluşturulan algoritmalarla uyku kayıtları incelenecek ve yaşam kalitesini geliştirecek kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.