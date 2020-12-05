Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünde enfeksiyonla savaşmak için geliştirilen antikorlara yakalanmama potansiyeline sahip bir mutasyon tespit etti.

Nature dergisinin haberine göre, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, üç monoklonal antikorun bağlanmasını (laboratuvarda oluşturulan ve özel tedavinin bir parçası olarak hastalara uygulanan) engelleyebilecek olası tüm Kovid-19 mutasyonlarını haritalandırdı.

Bir dizi mutasyonun, virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör bağlama alanı (RBD) adı verilen bir protein segmentini etkilediği ortaya çıktı.

Bu mutasyonlardan biri, virüsü tüm antikor kokteylinden gizlerken, diğerleri üç antikordan birinden kurtulmayı başardı.

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Kovid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu ancak Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti.