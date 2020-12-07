Rus fizikçiler eşsiz bir manyetik rulman geliştirdi

Elektrik akımına sıfır dirençli malzemeler olan süper iletkenler genelde tel ve kabloların üretiminde kullanılıyor. MEPhI’den yapılan açıklamaya göre, süper iletkenlerin daha nadiren başvurulan bir özelliği daha var: Diyamanyetizma, yani manyetik alanı kendi hacminin dışına itme yeteneği.
MEPhI Lazer ve Alev Teknolojileri Enstitüsü’nden Prof. İgor Rudnev, “Meissner–Ochsenfeld etkisi, yani süper iletkenlerin diyamanyetizması, sabit manyetik levitasyondan yararlanarak farklı teknikler oluşturma fırsatını veriyor. Araştırmalarımız, yüksek sıcaklık süper iletkenlerden yapılan ve torbalar içinde toplanan şeritlerin sadece akım taşıyan elemanlar olarak değil, aynı zamanda esnek konfigürasyona sahip etkili temassız rulmanlar oluşturmada da kullanılabileceğini gösterdi” diye konuştu.
MEPhI çalışanlarının sözlerine göre bu rulmanlar, rotorun stator çevresinde tamamen temassız durmasını sağlar. Böyle bir rulmanın motorlarda, jeneratörlerde ve dönen şaftlı diğer cihazlarda kullanılması sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarını ortadan kaldıracak ve enerji etkinliğini artıracak.
Bir süper iletkenin homojen olmayan bir alan kaynağıyla etkileşiminden kaynaklanan manyetik levitasyonun, örneğin manyetik minderli ulaşım araçlarının üretiminde, motor ve kinetik enerji depolarını iyileştirmede kullanılabileceği ifade edildi.
Çalışma, Rusya Bilim Fonu tarafından №17-19-01527 sayılı kararla finanse ediliyor. Bilim insanları manyetik rulman için patent aldı. MEPhI’li bilim insanları rulmanın teknik özelliklerini daha da geliştirerek çeşitli güç sistemlerinde kullanıma uygun hale getirmeyi planlıyor.
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