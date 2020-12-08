Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın ilk sonuçları açıklandı: 'Yüzde 97 etkili'

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı. Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma, aşının yüzde 97 koruma sağladığını açıkladı.

Çinli aşı üreticisi Sinovac Biotech Ltd. tarafından geliştirilen ve Endonezya'ya gönderilen koronavirüs aşısının 3. faz sonuçları açıklandı.

1600 gönüllüde gerçekleşen Faz 3 çalışmasının Endonezya ayağında, Sinovac koruyuculuğu yüzde 97 oranında tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BioFarma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde yapılan çalışmalar sonucunda aşının etkililiğinin yüzde 97'ye kadar çıktığını tespit etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kuruluş, 1.600 kişiyi içeren deneme sırasında kaç katılımcının enfekte olduğuna dair veri sağlamadı.

Setiawan ayrıca, Biofarma'nın tam sonuçları bekleyeceğini ve Endonezya gıda ve ilaç kurumunun ise toplu aşılama başlamadan önce Ocak 2021'de acil kullanım izni vermesini beklediğini söyledi.