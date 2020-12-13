Rusya’nın nükleer motorlu uzay aracı Ay’da maden arayacak

Rusya’da şu anda geliştirilme aşamasında olan uzay aracı Nuklon’un Ay’da maden aramak için kullanılabileceği belirtiliyor. Aracın ayrıca, Jüpiter ile Venüs’e uçuş gerçekleştirebilecek biçimde tasarlanacağı kaydediliyor.

Rusya’da hükümet ile devlet şirketlerinin harcamalarına dair bilgilerin yer aldığı resmi siteye göre ülkede geliştirilmekte olan nükleer motorlu uzay aracı Nuklon’un Ay’da maden araması için kullanılması olasılığı üstünde duruluyor.

Söz konusu sitede, değerli maden keşif çalışmaları da dahil olmak üzere pek çok görevi yerine getirmesi için uzay aracına monte edilecek çekim teknolojilerinin değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

​Uzay aracının ayrıca, yüzeyin haritasını çıkarma, yerin altındaki boşluklar ile yoğunluk ve sıcaklık bakımından anormal olan alanların belirlenmesi ve de inişler ile istasyon kurulması için uygun olan yerlerin seçilmesi amaçları ile kullanılması da planlanıyor.

Nuklon aracının tasarlanması için, Rus devlet uzay şirketi Roscosmos’un 4 milyar ruble, yani yaklaşık 57 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalandığı belirtiliyor.

Bunun yanında Nuklon uzay aracının sadece Ay değil, Jüpiter ile Venüs’e de uçuşlar gerleştirebilecek şekilde tasarlanması amaçlanıyor.